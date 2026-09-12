Foto der Woche – Auch Wässer können bio sein
Auch Mineralwasser kann „bio“ sein – und das ist notwendiger, als es auf den ersten Blick scheint. Wenn man „Bio“ hört, denkt man meistens an Gemüse, Obst oder Milchprodukte. Aber…
Eine mediterrane Küche – angerichtet zwischen Reykjavik und Rimini
Notizen und Gedanken zu einer gesunden Ernährung
Barcelona Slow Food Guide 2026, das kulinarische Kursbuch für ressourcenschonenden Genuss
Der Barcelona Slow Food Guide 2026, ein Restaurantführer für ressourcenschonenden Genuss, ist seit Anfang des Jahres in den einschlägigen Buchhandlungen Spaniens erhältlich. Hier unser Text zum Guide 2025: Mit dem…
Warum die Herkunft eines Olivenöls so entscheidend ist
Wem Biodiversität und Nachhaltigkeit am Herzen liegen, sollte beim Kauf eines Olivenöls auch auf seine Herkunft achten. Es ist November und die Zeit ist reif. Oliven in einer Farbpalette von…
Die neue Kollektivmarke Corpinnat aus dem Penedès positioniert sich im internationalen Schaumweinmarkt.
Schaumwein, ein schillernder Terminus, hinter dem sich internationale und regionale Verästelungen verstecken. Schaumwein hat viele nationale und regionale Farben. Was in Frankreich der Champagner oder Crémant ist, heißt in Deutschland…
Food- und Weinmessen in Barcelona mit mediterranem Flair
Titelfoto: Forum Gastronomic Barcelona – Show Cooking der Pizzeria Sartoria Panatieri, ausgezeichnet als „the best Pizzaiola of the world” außerhalb von Italien. Aufgetischt: Essen und Trinken mit einem mediterranen…
Bio leben, auch wenn Sie auf Reisen sind
Alles ist aufs Beste geplant, das Reiseziel, das Hotel oder Ferienwohnung, die Ausflüge ins Umland. Wenn Sie mit Kindern reisen haben Sie vorgesorgt, welche Spiel- und Freizeitmöglichkeiten es dort gibt,…
Montsant – eine Weinregion, wo Natur groß geschrieben wird
Montsant – eine Annäherung. Selten gab es ein Beispiel für einen so kometenhaften Aufstieg einer Weinregion wie den von D.O. Montsant*. 2001 ins Leben gerufen, und nach nicht einmal 20…
Die „marchés bio“, Wochenmärkte mit Tradition in den französischen „Pays Catalan“
Die Marché Bio – Bio Wochenmärkte in den französischen Pays Catalan haben eine lange Tradition im Département des Pyrenées Orientales. Von den Tälern der langgestreckten Ostflanke der französischen Pyrenäen bis…
Torelló Viticultors vom Penedès – gemeinsam und nachhaltig machen stark
„In der Farbpalette der Weine reflektieren sich die Farben dieses Landes, dieser Erde“ (Paco de la Rosa Torelló) Der Weinanbau der Winzerfamilie Torelló hat eine lange Tradition. Seine Wurzeln gehen…
Bahnreisen schnell und günstig online buchen von und nach Spanien
Die fehlenden Elemente eines Puzzles fügen sich ineinander. Für einen schnellen und unkomplizierten Kauf eines grenzüberschreitenden Bahntickets gibt es neue Optionen im Internet. Damit sind Spanien und Deutschland nur noch…
Die spanische Staatsbahn Renfe im Linienverkehr nach Frankreich
Dort wo man beim Zugfahren noch ins Träumen kommt… und Europa auch auf der Schiene näher rückt… Seit Juli 2023 verkehrt die spanische Staatsbahn RENFE mit Hochgeschwindigkeitszügen zwischen Barcelona und…
Fahrradfahren jenseits der Autostraßen im Empordà
Das Fahrradfahren ist eine Freude im Hinterland der Costa Brava. Das katalanische Empordà setzt sich aus 2 Verwaltungsdistrikten zusammen, dem Alt Empordà und dem Baix Empordà. Beide weisen eine gewisse…
Mit dem Nachtzug nach Barcelona, ein noch unerfüllter Traum…
Leider hat sich die Nachricht für Bahnreisende, bald in einen Nachtzug nach Barcelona einsteigen zu können, nicht bestätigt. Neue Nachtzuglinien durchziehen Europa. Während die nächtlichen Railmaps in Europa neu ausgelegt…
Mit dem Zug nach Spanien – Erfahrungen und Ausblicke
Von Deutschland aus mit dem Zug nach Spanien. Ein nostalgischer Rückblick… Mit Nostalgie werden die, die gern auch im Süden Europas ihr Auto oder Motorrad in der Ferienzeit oder…
L’Albera, Berge wie aus einem impressionistischen Gemälde
L’Albera – eine südländische Landschaftsmalerei aus Korkeichenwäldern, Olivenhainen und Weinbergen. Der östlichste Teil der Pyrenäen, ein weich gezeichneter Gebirgsrücken, der schließlich im Mittelmeer versinkt, trägt diesen singenden Namen. Dieser langgestreckte…
Tomatenzeit im französischen Département Pyrénées Orientales (Nordkatalonien)
Es ist wieder soweit. Auf den Marché Bio und den Wochenmärkten in den Bergfalten der Pyrénées Orientales kann eine unbeschreibliche farbliche Wucht und Überfluss der Natur bestaunt werden. Erzeugnisse,…
Blickpunkt Poblenou – Ein inspirierendes Quartier von Barcelona
Poblenou ist ein Stadtviertel von Barcelona. Stadtgeschichtlich gesehen nimmt es eher eine Randlage ein, da es